Анна Блинкова не смогла выйти в финал «челленджера» во Франции

89-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в финал «челленджера» в Сен-Мало (Франция). В полуфинале она уступила представительнице Чехии Терезе Валентовой (51-я в рейтинге) со счётом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Блинкова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Валентовой один эйс, одна двойная ошибка и семь реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

За титул соревнований в Сен-Мало Тереза Валентова поспорит с японской теннисисткой Моюкой Утидзимой (94-я в рейтинге).