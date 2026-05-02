«Очевидно, что Костюк нечего терять». Петкович — о финале «тысячника» в Мадриде

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович поделилась мнением о финальном матче «тысячника» в Мадриде между россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Мартой Костюк.

«У Андреевой уже есть опыт игры финалах на «тысячниках», есть опыт победы на них. Думаю, совершенно очевидно, что Марте Костюк нечего терять — хотя я терпеть не могу эту фразу. Думаю, есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. У обеих теннисисток относительно слабый форхенд — именно этот удар может давать сбои. Поэтому мне очень интересно посмотреть на бэкхенд по линии у Андреевой и на то, сможет ли она удерживать Марту Костюк на игре справа. Для Марты это относительно новый элемент — она начала чаще смещаться и использовать форхенд из центра корта. Это серьёзное улучшение в её игре. То же самое касается и другой стороны: сможет ли Марта давить на форхенд Андреевой, ведь в прошлом это было её слабым местом. Если смотреть на психологический аспект, то мы уже видели, что обе теннисистки могут быть нестабильны. Андреева выглядела неуверенно в матче против Анны Бондарь, но всё же смогла победить. То же самое можно сказать и про Костюк — она была эмоционально нестабильна в игре против Анастасии Потаповой, но тоже сумела выиграть. И такие матчи могут дать огромный импульс уверенности: когда ты проходишь через моменты нестабильности и всё равно побеждаешь, это может придать тебе дополнительную внутреннюю силу, – сказала Петкович в эфире Tennis Channel.

