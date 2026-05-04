Мирра Андреева поднялась на седьмое место в рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева поднялась с восьмого на седьмое место в обновленном рейтинге WTA.

© Матч ТВ

На минувшей неделе она дошла до финала турнира в Мадриде, в котором проиграла украинке Марте Костюк.

Возглавляет рейтинг Арина Соболенко (Белоруссия), следом идет Елена Рыбакина (Казахстан). На третье место поднялась Ига Швентек (Польша), обошедшая Кори Гауфф (США),

В сотню сильнейших входят еще восемь россиянок: Екатерина Александрова (14‑е место), Диана Шнайдер (20‑е место, минус одна строчка), Людмила Самсонова (21‑е место, минус одна строчка), Анна Калинская (24‑е место, минус две строчки), Вероника Кудерметова (70‑е место, минус шесть строчек), Анастасия Захарова (81‑е место, минус две строчки), Оксана Селихметьева (84‑е место, минус семь строчек), Анна Блинкова (97‑е место, минус восемь строчек).