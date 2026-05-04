Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выбрала, на концерт какого исполнителя хотела бы пойти больше всего.

— 50 cent или Бейонсе?

— Бейонсе.

— Бейонсе или Coldplay?

— Coldplay.

— Coldplay или Тейлор Свифт?

— Coldplay.

— Coldplay или Билли Айлиш?

— Coldplay.

— Coldplay или Дуа Липа?

— Coldplay.

— Coldplay или Эд Ширан?

— Эд Ширан, — сказала Рыбакина в видео на китайском сервисе микроблогов Weibo.

Елена Рыбакина принимает участие в турнире WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге соревнований она сыграет с победителем матча Мария Саккари (Греция) — победитель квалификации.