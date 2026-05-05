Соболенко заявила, что теннисисты могут начать бойкотировать турниры

Арина Соболенко заявила, что игроки могут бойкотировать турниры, если не придут к соглашению относительно призовых.

Ранее теннисисты из двадцатки сильнейших обоих туров, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Коко Гауфф и Соболенко выразили недовольство призовыми «Ролан Гаррос». Они обвинили турнир в том, что тот платит им слишком маленький процент от дохода турнира.

– Безусловно, когда смотришь на цифры и видишь, сколько получают игроки... Мне кажется, что шоу зависит от нас. Мне кажется, что без нас не было бы турнира, этого развлечения и что мы определенно заслуживаем большего процента от доходов.

Что я могу сказать? Я просто очень надеюсь, что в ходе всех переговоров, которые мы ведем, мы в какой-то момент придем к правильному решению, которое устроит всех.

– Вы говорите, что шоу – это вы. Как далеко это может зайти, как вы считаете? Прибегнут ли игроки когда-нибудь к угрозе бойкота?

– Думаю, в какой-то момент мы начнем бойкотировать, да. Мне кажется, это будет единственным способом для борьбы за наши права.

Я стараюсь не задумываться об этом слишком много, потому что мы стараемся изо всех сил, делаем все, что можем. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти, если дело дойдет до бойкота игроков.

Мне кажется, что сейчас мы, девушки, можем легко собраться и на это пойти, потому что некоторые вещи кажутся несправедливыми по отношению к игрокам. Думаю, в какой-то момент дело дойдет до этого, – заявила Соболенко на пресс-конференции перед началом тысячника в Риме.