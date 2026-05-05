Мирра Андреева оценила возможных соперниц на турнире в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящей встрече второго круга на турнире WTA-1000 в Риме (Италия). Она сыграет с победительницей матча Антонич Раужич (Хорватия) — Камилла Рахимова (Узбекистан).

— Что думаешь о первом матче на турнире? Твоя соперница определится в матче Ружич — Рахимова.

— Никогда не играла с Ружич. Видела несколько моментов её игры в Австралии и в целом знаю, как она играет, очевидно, многое будет зависеть от [тренера] Кончиты [Мартинес], от того, что она мне скажет. Вместе разработаем план на игру. А что касается Рахимовой, знаю Камиллу давно, играли друг с другом один раз в 2023 году. Независимо от того, кто победит, это всё равно будет сложный матч, поэтому просто постараюсь подготовиться к любой сопернице наилучшим образом, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.