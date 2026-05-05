Андреева: думаю, что важно иметь небольшую, но всё же важную связь с первым тренером

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, поддерживает ли она связь со своим первым тренером.

— В профессиональном туре всегда много внимания уделяется тренерам. У тебя есть какие-нибудь воспоминания о твоём первом тренере из детства? Насколько он был важен? Какие тренеры сыграли важную роль в формировании твоей нынешней игры?

— Ну, до сих пор поддерживаю связь с самым первым тренером, с которым работала с шести-восьми или девяти лет. Её зовут Марина. Она, по сути, заложила основы техники, научила меня играть в теннис. Я до сих пор с ней общаюсь. Мы связываемся каждый раз, когда у меня что-то получается, или просто иногда переписываемся и спрашиваем, как дела и что происходит. Да, думаю, что важно иметь такую, может быть, небольшую, но всё же важную связь с первым тренером, который помог тебе понять игру, – передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.