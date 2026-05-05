Захарова обыграла украинку Ястремскую в первом круге турнира в Риме

Российская теннисистка Анастасия Захарова вышла во второй раунд турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

В первом круге Захарова одержала победу над украинкой Даяной Ястремской со счетом 4:6, 7:5, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 3 часа 3 минуты. В третьем сете на тай‑брейке россиянка отыграла пять матчболов при счете 1:6.

В следующем раунде Захарова сыграет против чешки Линды Носковой (13‑й номер посева).

Internazionali BNL d’Italia. WTA 1000. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд — более 8,3 миллиона долларов

