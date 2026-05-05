Турнир в Риме-2026: как сыграла Анастасия Захарова, соперница Даяна Ястремская, сетка, статистика, личные встречи, результат

Наша теннисистка прервала серию поражений из трёх поединков.

Супертурнир категории WTA-1000 в Мадриде завершился, и на его смену пришёл последний грунтовый «тысячник» перед стартом «Ролан Гаррос» — соревнование в Риме. Во вторник, 5 мая, в сражениях в итальянской столице приняла участие всего лишь одна российская теннисистка — Анастасия Захарова. Но обо всём по порядку.

Римский турнир появился в женском календаре аж в 1930 году! Российские спортсменки достаточно неплохо проявляют себя на этом соревновании: за всё время существования итальянского «тысячника» наши теннисистки четыре раза завоёвывали титул. Первой успеха добилась Динара Сафина в 2009-м, следом Мария Шарапова два года подряд поднимала над головой кубок (2011-2012), и в 2015-м она же стала последней отечественной чемпионкой.

Отметим, что представительницы России становились финалистками «тысячника» в Риме реже, чем победительницами этого итальянского соревнования: в 2006-м в титульном противостоянии приняла участие Динара Сафина, а в 2007-м и 2009-м до аналогичной стадии добралась Светлана Кузнецова, которой не удалось выиграть трофей на этом турнире.

В текущем розыгрыше Рима в основную сетку пробились восемь отечественных спортсменок, пять из которых получили посев: Мирра Андреева (8), Екатерина Александрова (14), Диана Шнайдер (19), Людмила Самсонова (20), Анна Калинская (22), Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова, Алина Корнеева (квалифаер). Теннисистки, обладающие статусом сеяных, пропустят стартовый круг и начнут сражения на соревновании только со второго круга.

Через квалификацию на римский турнир попала только 18-летняя Алина Корнеева. В финале отбора наша теннисистка уверенно закрыла 11-ю сеяную Лилли Таггер — 6:3, 6:3. Также пробиться в основную сетку пытались Анна Блинкова и Анастасия Павлюченкова, но первая спортсменка потерпела поражение от Маяр Шериф (1:6, 2:6), а вторая снялась с матча с Вероникой Эрьявец (3:6, 3:2).

Во вторник сражение в итальянской столице проводила только Анастасия Захарова. В качестве первой соперницы россиянке досталась 25-летняя Даяна Ястремская. Сейчас украинка находится на 52-м месте в рейтинге WTA, хотя в начале этого года она располагалась на 27-й позиции. За карьеру Ястремская завоевала три титула, однако последний раз она поднимала кубок над головой аж семь лет назад: Гонконг-2018, Хуахин-2019, Страсбург-2019.

История личных встреч между Даяной и Анастасией складывается в пользу украинской теннисистки — 2-0, причём победу над российской спортсменкой она праздновала совсем недавно. Ястремская оказывалась сильнее Захаровой во втором круге Уимблдона-2025 (5:7, 7:5, 7:6) и в первом круге Чарльстона-2026 (7:5, 6:2).

На старте поединка в Риме Анастасия и Даяна обменялись подачами — 1:1. Дальше теннисистки уверенно играли в своих геймах, не допуская друг друга даже до брейк-пойнта. Так было до счёта 3:3, пока Захарова не поймала Ястремскую на ошибках — 4:3, но затем россиянка не смогла подтвердить брейк — 4:4. А под конец сета отдала ещё одну свою подачу — 4:6.

В первой партии спортсменки сделали по две двойные ошибки и не исполнили ни одного эйса. Процент попадания первой подачи у Анастасии был достаточно высоким — 80%, а вот у Даяны оказался совсем низким — 47%. Соотношение виннеров и невынужденных ошибок: 7/4 у Захаровой и 3/4 — у Ястремской.

Едва начался второй сет, как Анастасия снова потеряла свою подачу, позволив Даяне уйти в отрыв — 0:3. Но с четвёртого гейма теннисистки устроили парад брейков, благодаря чему Захарова впервые в сете сравняла счёт — 4:4. Тут же девушки вновь обменялись подачами — 5:5. И всё же россиянка дожала соперницу, сделав брейк — 6:5, а затем без проблем подала на сет — 7:5.

Во втором сете процент попадания первой подачи у Захаровой остался таким же — 80%, у Ястремской же он немного повысился по сравнению со стартовой партией — 56%. По количеству виннеров Даяна обошла Анастасию — 10 против четырёх, зато наша теннисистка допустила меньше двойных ошибок: одна у россиянки и две — у украинки. За этот отрезок матча наша теннисистка не сделала эйсов, а вот соперница одним отметилась.

В третьей партии теннисистки какое-то время удерживали свои подачи, а при счете 2:2 Анастасия и Даяна обменялись брейками — 3:3. Уступать никто не хотел! В 11-м гейме Захарова поддавила Ястремскую и заработала такой важный брейк-пойнт. С первой же попытки россиянка добилась своего — 6:5. Однако, упустив два матчбола, сразу поставить победную точку в поединке наша теннисистка не смогла — 6:6. Судьба встречи решалась на тай-брейке, где уже сама Анастасия отыграла пять матчболов, а потом заработала и реализовала свой третий — 4:6, 7:5, 7:6 (8:6) за 3 часа 2 минуты. Неудивительно, что после такой борьбы Ястремская швырнула ракетку в сторону часов.

За весь поединок Даяна допустила целых девять двойных ошибок, а Анастасия — четыре. Процент первой подачи у Захаровой оказался выше (75%), чем у Ястремской (48%). По количеству виннеров впереди оказалась украинка — 26 против 16.

Таким образом, Захарова прервала серию поражений из трёх матчей, начавшуюся на турнире в Майами. Во втором круге Рима Анастасию ждёт 13-я сеяная Линда Носкова.

