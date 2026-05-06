Вторая ракетка мира выразила готовность поддержать бойкот Соболенко

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, заявила, что готова поддержать бойкот теннисисток из-за низких призовых на турнирах.

Ее слова приводит официальный сайт турнира в Риме.

«Если бы большинство сказало, что мы бойкотируем и не играем, тогда я бы, конечно, поддержала. Многие люди не знают, что существуют очень высокие налоги. Даже если у тебя заработки выше, потом большая часть уходит на налоги. За эти годы возникали разные проблемы, но до сих пор теннисистки никогда по-настоящему не объединялись, чтобы изменить ситуацию», — сказала Рыбакина.

Теннисистка также добавила, что не участвовала в обсуждениях этого вопроса и никто из WTA или совета игроков к ней не обращался.

До этого двадцать ведущих теннисистов, включая первую ракетка мира Соболенко, подписали письмо, в котором выразили критику в отношении организаторов Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в связи с малым, по их мнению, увеличением призового фонда турнира.