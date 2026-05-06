Остапенко вышла во второй круг турнира в Риме

36-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Риме, уверенно обыграв итальянку Лукрецию Стефанини, занимающую в мировом рейтинге 154-е место. Встреча соперниц продолжалась 56 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:1.

По ходу матча Стефанини не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки, а также не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. Остапенко подала навылет трижды, допустила четыре двойные ошибки, а также реализовала все шесть заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Остапенко сразится с шестой ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой.