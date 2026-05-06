Российская теннисистка Селехметьева проиграла на старте турнира в Риме
Российская теннисистка Оксана Селехметьева не сумела выйти во второй раунд турнира WTA 1000 в Риме.
Селехметьева на старте турнира проиграла швейцарке Ребеке Масаровой со счетом 5:7, 7:5, 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.
Следующей соперницей Масаровой будет канадка Лейла Фернандес (25‑й номер посева).
WTA 1000. Internazionali BNL d’Italia. Рим. Грунт. Призовой фонд — более 8,2 миллиона евро
Первый круг
Ребека Масарова (Швейцария) — Оксана Селехметьева (Россия) — 7:5, 5:7, 6:1