Российская теннисистка Селехметьева проиграла на старте турнира в Риме

Российская теннисистка Оксана Селехметьева не сумела выйти во второй раунд турнира WTA 1000 в Риме.

Селехметьева на старте турнира проиграла швейцарке Ребеке Масаровой со счетом 5:7, 7:5, 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

Следующей соперницей Масаровой будет канадка Лейла Фернандес (25‑й номер посева).

WTA 1000. Internazionali BNL d’Italia. Рим. Грунт. Призовой фонд — более 8,2 миллиона евро

Первый круг

Ребека Масарова (Швейцария) — Оксана Селехметьева (Россия) — 7:5, 5:7, 6:1

