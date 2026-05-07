Медведев оценил корты на турнире в Риме

Девятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как адаптируется к условиям на «Мастерсе» в Риме.

– Я так подозреваю, что твой матч могут поставить куда-то на одну из центральных арен. Ты уже попробовал на них потренироваться? Как вообще тебе корты в этом году?

– Обычно мне, в принципе, нравятся корты в Риме. Мне очень не нравился – и, насколько я знаю, он не нравился никому вообще – это был второй по значимости корт, Grand Stand, потому что там было другое покрытие. То есть он был похож на Мадрид, а остальные корты были более рыхлые, и на них больше грунта. И, соответственно, проблема была не в самом корте – он был нормальный, – а в том, что он отличался, и никто этого не понимал. Но его сейчас снесли, точнее, перенесли. Там я пока еще не играл, но вроде бы все говорят, что наконец-то стало все более-менее логично. Так что куда бы ни поставили – будем работать.

– Здесь очень близко все – болельщиков везде очень много, они все рядом ходят. Как ты относишься к такому повышенному вниманию? Что автографы просят на каждом шагу, сделать селфи. Как ты от этого абстрагируешься?

– С людьми на турнирах у меня вообще нет проблем. Когда я нахожусь на кортах, я воспринимаю это как свою работу. Когда людей много и они близко, а иногда на некоторых турнирах бывают подальше, я все равно стараюсь подписывать автографы по мере возможности. То есть, скажем так, стараюсь наслаждаться процессом, отдавать самого себя.

– А если вне турнира к тебе подойдут?

– А вот если это происходит вне турнира, то я могу быть намного более сдержанным – скажем так. То есть, допустим, если я гуляю с дочками, то я никогда стараюсь ни с кем не фоткаться, не давать автограф, потому что это как бы сейчас мой момент. Я всем говорю: «У меня день отдыха». Как бы вот увидите меня в другой момент – то вообще без проблем. А сейчас я отдыхаю, – сказал Медведев в интервью «Чемпионату».