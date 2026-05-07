Соболенко показала платье, в котором сыграет на «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях опубликовала видео, где показала наряд от Nike, в котором сыграет на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Мой суперкостюм от Nike для «Ролан Гаррос», — подписала Соболенко видео.

«Ролан Гаррос» — 2026 пройдёт с 24 мая по 6 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Сейчас Соболенко участвует в турнире WTA-1000 в Риме. Во втором круге она сыграет с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой.