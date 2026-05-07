Калинская вышла в третий круг турнира в Риме

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Риме.

© Матч ТВ

Во втором круге россиянка, которая была посеяна на турнире под 22‑м номером, победила Катерину Синякову из Чехии со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5. Встреча продолжалась около трех с половиной часов. В ходе матча Калинская отыграла девять матчболов.

В следующем круге Калинская сыграет с победительницей противостояния Белинда Бенчич (Швейцария, 12‑я сеяная) — Бьянка Андрееску (Канада).

Анна Калинская (Россия, 22) — Катерина Синякова (Чехия) — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5.