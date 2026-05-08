Джокович проиграл 20-летнему теннисисту на турнире в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл 20-летнему хорвату Дино Прижмичу на турнире в Риме.

Встреча, которая продлилась 2 часа 17 минут, завершилась со счетом 6:2, 2:6, 4:6.

Следующим соперником Пржимича станет победитель матча между французом Уго Эмбером и чехом Витом Копршивой.

Пржимич занимает 79-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.