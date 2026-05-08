Россиянка Самсонова вышла в третий круг турнира в Риме

21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв американку Энн Ли (29-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Самсонова выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Энн Ли сделала в игре два эйса, допустила две двойных ошибки и реализовала единственный заработанный в матче брейк-пойнт.

В третьем круге турнира в Риме Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между представительницей Австрии Анастасией Потаповой и чешкой Каролиной Муховой.