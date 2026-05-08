Хачанов вышел в третий круг турнира в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Риме.

Хачанов, получившая 13‑й номер посева, в пятницу в двух сетах обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Следующим соперником Хачанова станет победитель пары Александар Ковачевич (США) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

ATP 1000. Internazionali BNL d’Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд — 8,2 млн долларов

Второй круг

