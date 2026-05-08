Россиянка Шнайдер вышла в третий круг турнира в Риме

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв в стартовом матче австралийку Талию Гибсон (62-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:1, 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут. За время матча Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 из 15 брейк-пойнтов. Талия Гибсон сделала в игре один эйс, допустила три двойных ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнта.

В третьем круге турнира в Риме Диана Шнайдер сыграет с победительницей встречи между японкой Наоми Осакой и немецкой теннисисткой Евой Лис.