Хачанов поделился эмоциями от победы над Шевченко

Карен Хачанов поделился эмоциями от победы над Александром Шевченко во втором круге «Мастерса» в Риме – 6:4, 6:4.

– Я не раз говорил, что очень люблю Рим и болельщиков здесь. Ко мне они всегда очень тепло относятся и хорошо поддерживают, как во Франции. Я это уже не раз отмечал, энергия была действительно классная.

Были тяжелые моменты, как и в любом матче. Но я получал удовольствие, и это самое главное.

– Доволен ли ты своей игрой?

– Всегда есть плюсы и минусы, всегда можно сыграть лучше. Во втором сете на своей подаче в первом гейме немного потерял концентрацию, возможно, после эпизода с болдевочкой. Хорошо, что остался в матче, пытался реализовать возможности, и в итоге все получилось.

– Что случилось с девочкой?

– Мне показалось, что она теряет сознание. Я сразу подбежал и спросил, все ли в порядке. Она сказала: «Да-да», – но потом начала падать. Неожиданная ситуация, потому что сегодня не так жарко. Возможно, она не пила воды. С кем не бывает. Надеюсь, с ней все хорошо, – сказал Хачанов в интервью «Больше!».