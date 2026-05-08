Александрова уступила Зигемунд во втором круге «тысячника» в Риме

14-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге «тысячника» в Риме уступила сопернице из Германии Лауре Зигемунд, занимающей в мировом рейтинге 46-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 50 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 1:6.

По ходу матча Александрова подала навылет три раза, сделала девять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. Зигемунд сделала два эйса, допустила столько же двойных ошибок и смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В следующем круге немецкая теннисистка сыграет с победительницей матча между Жаклин Кристиан и Каролиной Плишковой.