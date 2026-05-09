Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «тысячника» в Риме, обыграв в третьем круге соперницу из Швейцарии Викторию Голубич, занимающую в мировом рейтинге 90-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:0.

По ходу матча Голубич не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Андреева подала навылет три раза, сделала столько же двойных ошибок и сумела реализовать 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

В следующем круге Андреева сразится с бельгийкой Элисе Мертенс, ранее обыгравшей действующую победительницу турнира Жасмин Паолини.