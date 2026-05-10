Турнир WTA-1000 в Риме, 2026 год: результаты матчей 9 мая
Сегодня, 9 мая, в Риме, Италия, продолжился грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись матчи третьего круга.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.
Теннис. Турнир WTA-1000, Рим. Результаты матчей 9 мая:
Кори Гауфф (США) — Солана Сьерра (Аргентина) – 5:7, 6:0, 6:4;
Александра Олейникова (Украина) — Линда Носкова (Чехия) – 1:6, 3:6;
Жасмин Паолини (Италия) — Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:4, 6:7 (5:7), 3:6;
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Елена Остапенко (Латвия) – 6:4, 4:6, 4:6;
Арина Соболенко (Беларусь) — Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 3:6, 5:7;
Виктория Голубич (Швейцария) — Мирра Андреева (Россия) – 1:6, 6:4, 0:6;
Тэйлор Таунсенд (США) — Ива Йович (Сербия) – 5:7: 2:6;
Белинда Бенчич (Швейцария) — Анна Калинская (Россия) – 4:6, 3:6.