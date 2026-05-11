Российская теннисистка вылетела с «тысячника» в Риме

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла латвийской спортсменке Елене Остапенко в матче четвертого круга турнира категории WTA 1000 в Риме.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 1:6, 2:6. Во время матча Калинская дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала единственный брейк-поинт. Остапенко выполнила восемь эйсов, четыре двойные ошибки, а также четыре из восьми брейк-поинтов.

Калинская была посеяна под 22-м номером и занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Остапенко, 36-я ракетка мира, в четвертьфинале сыграет с румынкой Сораной Кырстей.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее вторая ракетка России Андрей Рублев пробился в четвертый круг турнира в Риме.