Пегула впервые выиграла матч на уровне WTA с двойной баранкой

Пятая ракетка мира Джессика Пегула вышла в четвертый круг тысячника в Риме.

Она обыграла 160-ю ракетку мира Ребеку Машарову со счетом 6:0, 6:0.

Американка впервые повесила двойную баранку на уровне тура. Кроме того, Пегула идет на серии из 18 геймов подряд – матч второго круга против Зейнеп Сенмез она выиграла со счетом 6:4, 6:0.

Также Пегула выиграла 112-й матч на WTA 1000 и сравнялась с Винус Уильямс по этому показателю. Среди американок больше побед только у Серены Уильямс (148).

Дальше она сыграет с Людмилой Самсоновой или Анастасией Потаповой.