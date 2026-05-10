Пегула впервые выиграла матч на уровне WTA с двойной баранкой
Пятая ракетка мира Джессика Пегула вышла в четвертый круг тысячника в Риме.
Она обыграла 160-ю ракетку мира Ребеку Машарову со счетом 6:0, 6:0.
Американка впервые повесила двойную баранку на уровне тура. Кроме того, Пегула идет на серии из 18 геймов подряд – матч второго круга против Зейнеп Сенмез она выиграла со счетом 6:4, 6:0.
Также Пегула выиграла 112-й матч на WTA 1000 и сравнялась с Винус Уильямс по этому показателю. Среди американок больше побед только у Серены Уильямс (148).
Дальше она сыграет с Людмилой Самсоновой или Анастасией Потаповой.
Пулишич из-за травмы ягодичных мышц не сыграет с «Аталантой». Леау выйдет в стартовом составе «Милана»
Пегула впервые выиграла матч на уровне WTA с двойной баранкой
Райан Шерки: «Футбол – вся моя жизнь, не перестану быть романтиком. Люди хотят, чтобы игроки создавали моменты, я хочу, чтобы игра вызывала много эмоций»
Пулишич из-за травмы ягодичных мышц не сыграет с «Аталантой». Леау выйдет в стартовом составе «Милана»
Пегула впервые выиграла матч на уровне WTA с двойной баранкой
Райан Шерки: «Футбол – вся моя жизнь, не перестану быть романтиком. Люди хотят, чтобы игроки создавали моменты, я хочу, чтобы игра вызывала много эмоций»