Самсонова проиграла Потаповой и не смогла выйти в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме

21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Риме уступила сопернице из Австрии Анастасии Потаповой, занимающей в мировом рейтинге 38-е место, и не смогла выйти в 1/8 финала. Встреча спортсменок завершилась со счётом 3:6, 2:6.

По ходу матча Самсонова сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. Потапова подала навылет также один раз, сделала две двойные ошибки и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Потапова сыграет с американкой Джессикой Пегулой (пятая ракетка мира).