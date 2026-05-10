Стаббс: единственный человек, который может обыграть Синнера до конца сезона, — Алькарас

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Ренне Стаббс поделилась впечатлениями от игры первой ракетки мира Янника Синнера.

«Он теперь владеет всеми возможными ударами: подачей, ударами в полёте, игрой у сетки, форхендом, бэкхендом, перемещениями, ментальной устойчивостью… Этот парень невероятен. Единственный человек, который может обыграть его до конца сезона, — это игрок, который сейчас не выступает, и это Карлос Алькарас. Невероятно. Я задаюсь вопросом, насколько Янник, должно быть, злится из‑за того, что не выиграл Открытый чемпионат Австралии. Потому что в этом году он мог бы завоевать все четыре турнира за один раз», — приводит слова Стаббс We love tennis.