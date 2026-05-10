Тьен в матче с Бубликом впервые обыграл соперника из топ-50 на грунте

Лернер Тьен обыграл 11-ю ракетку мира Александра Бублика в третьем круге «Мастерса» Риме – 4:6, 6:3, 7:5.

© Sports.ru

20-летний американец впервые победил игрока из топ-50 на грунте. В целом его статистика на этом покрытии – 4:6.

Кроме того, для него это четвертая победа над соперником из топ-20 в сезоне. Теперь его баланс с соперниками такого уровня – 11:10.

Тьен четвертый раз вышел в 1/8 финала «Мастерса» и первый на турнире в Риме. Он стал самым молодым американцем после Энди Роддика (в 2002-м), вышедшим в четвертый круг этого турнира.

Дальше он сыграет с Рафаэлем Ходаром или Маттео Арнальди.