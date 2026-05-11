$74.388.55

«Всегда стремишься улучшать мелкие детали». Пегула — об особенностях топовых игроков

Чемпионат.com

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, какими особенностями обладают топовые игроки.

«Всегда стремишься улучшать мелкие детали». Пегула — об особенностях топовых игроков
© Чемпионат

«Я очень много работала над подачей, потому что сейчас это один из ключей женского тенниса. Видишь молодых игроков с мощной подачей — и это даёт им огромное преимущество. Мы живём в эпоху, когда полно отличных подающих. Может, не на уровне Серены, но есть Рыбакина или Соболенко, которые доминируют и выигрывают кучу турниров. Когда ты топ-игрок и выигрываешь много матчей, опасность в том, чтобы расслабиться и застыть на месте. Поэтому всегда стремишься улучшать мелкие детали. Это очень тонкие вещи, которые обычный фанат может не заметить, но которые ощущаешь на тренировках или в матчах против лучших. Я всегда хочу сохранять настрой «не довольствоваться малым» и искать маленькие улучшения, которые помогут в ключевые моменты», — сказала Пегула на пресс-конференции.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости