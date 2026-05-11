Мирра Андреева прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Риме

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия.

Сегодня, 11 мая, Мирра Андреева (8) в 1/8 финала Рима обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс (22-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

– Мирра, какие сложности были в матче? Как ты с ними боролась и преодолела?

– Да, сегодня был такой непростой матч. Я против неё играла только в паре, а в одиночке — ещё ни разу, поэтому я в целом представляла, что она может делать на корте. Но при этом я знала, что одиночка очень сильно отличается от пары. Она непростой игрок, она очень часто меняет ритм, так рвано немного играет, поэтому я старалась концентрироваться на своей игре и пытаться играть агрессивно. Но в то же время не всё подряд бить, а выбирать правильные решения на корте, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В четвертьфинале текущих соревнований в Риме Мирра Андреева сыграет с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф.