Синнер повторил рекорд Джоковича

Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Риме. Он обыграл Андреа Пеллегрино со счетом 6:2, 6:3.

Синнер 22-й раз сыграет в 1/4 финала «Мастерса». Его баланс на этой стадии – 17:4.

24-летний итальянец выиграл 31-й матч подряд на турнирах ATP 1000 и повторил рекорд Новака Джоковича. Серб не проигрывал со второго раунда «Мастерса» в Индиан-Уэллс до финала «Мастерса» в Цинциннати в 2011-м.

Кроме того, он одержал 26-ю победу подряд и повторил свою самую длинную победную серию в карьере.

Дальше Синнер встретится с Андреем Рублевым или Николозом Басилашвили.