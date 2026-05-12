Синнер повторил рекорд Джоковича

Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в четвертьфинал турнира в Риме. Он обыграл Андреа Пеллегрино со счетом 6:2, 6:3.
Синнер 22-й раз сыграет в 1/4 финала «Мастерса». Его баланс на этой стадии – 17:4.
24-летний итальянец выиграл 31-й матч подряд на турнирах ATP 1000 и повторил рекорд Новака Джоковича. Серб не проигрывал со второго раунда «Мастерса» в Индиан-Уэллс до финала «Мастерса» в Цинциннати в 2011-м.
Кроме того, он одержал 26-ю победу подряд и повторил свою самую длинную победную серию в карьере.
Дальше Синнер встретится с Андреем Рублевым или Николозом Басилашвили.
