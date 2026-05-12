Медведев оценил шансы других теннисистов обыграть Синнера

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев считает, что, теоретически, любой спортсмен может обыграть лидера рейтинга АТР Янника Синнера на «Мастерсе» в Риме или предстоящем «Ролан Гаррос».

— Без Карлоса Алькараса, как ты думаешь, кто-нибудь сможет обыграть Янника Синнера здесь или в Париже?

— Скажем так, любой может — любой, от первого до последнего раунда, в спорте всегда случаются сенсации. Но он играет невероятно. У него редко бывают плохие дни. Так что, как вы говорите, обычно, когда у вас есть, например, Карлос, может быть, Новак, который обыграл его в Австралии, вы можете сказать: «Окей, они могут с ним соперничать». Я так и сделал в Индиан-Уэллсе. А на грунте — не знаю. Я никогда не играл с ним на грунте. Однако когда он играет так, мне хочется сказать, что у всех одинаковые шансы его обыграть, правда, очень низкие. Но это же спорт! Так что не удивляйтесь, если это произойдет, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.