Синнер побил рекорд Джоковича

Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Риме. Он обыграл Андрея Рублева со счетом 6:2, 6:4.
Синнер 18-й раз сыграет в 1/2 финала «Мастерса». Его баланс на этой стадии – 13:4.
24-летний итальянец выиграл 32-й матч подряд на турнирах ATP 1000 и побил рекорд Новака Джоковича. Серб не проигрывал со второго раунда «Мастерса» в Индиан-Уэллс до финала «Мастерса» в Цинциннати в 2011-м.
Кроме того, Синнер одержал 27-ю победу подряд и установил новый личный рекорд по продолжительности победной серии.
Дальше первый сеяный сыграет с Даниилом Медведевым или Мартином Ландалусе.
Луизао: «Винисиус страдает от двух форм расизма – из-за страны, из которой он приехал, и ситуации, в которой он оказался. Людям неприятно видеть чернокожего бразильца, блистающего на поле»
«Барса» была готова заплатить 100 млн евро за Альвареса, но «ПСЖ» может предложить еще больше. Каталонцы переключились на Жоао Педро, форварда «Челси» оценивают в 70 млн (Mundo Deportivo)
Министр спорта Франции о словах Мбаппе про правых политиков: «Спортсмены – такие же граждане и могут свободно высказываться»
Луизао: «Винисиус страдает от двух форм расизма – из-за страны, из которой он приехал, и ситуации, в которой он оказался. Людям неприятно видеть чернокожего бразильца, блистающего на поле»
«Барса» была готова заплатить 100 млн евро за Альвареса, но «ПСЖ» может предложить еще больше. Каталонцы переключились на Жоао Педро, форварда «Челси» оценивают в 70 млн (Mundo Deportivo)
Министр спорта Франции о словах Мбаппе про правых политиков: «Спортсмены – такие же граждане и могут свободно высказываться»