Синнер побил рекорд Джоковича

Первая ракетка мира Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Риме. Он обыграл Андрея Рублева со счетом 6:2, 6:4.

Синнер 18-й раз сыграет в 1/2 финала «Мастерса». Его баланс на этой стадии – 13:4.

24-летний итальянец выиграл 32-й матч подряд на турнирах ATP 1000 и побил рекорд Новака Джоковича. Серб не проигрывал со второго раунда «Мастерса» в Индиан-Уэллс до финала «Мастерса» в Цинциннати в 2011-м.

Кроме того, Синнер одержал 27-ю победу подряд и установил новый личный рекорд по продолжительности победной серии.

Дальше первый сеяный сыграет с Даниилом Медведевым или Мартином Ландалусе.