Теннисист Рублев пробился в 1/4 финала «Мастерса» и сыграет с Синнером

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.

В матче четвертого круга его соперником был представитель Грузии Николоз Басилашвили. Встреча, которая длилась 2 часа 15 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Рублев 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету грузинского спортсмена семь эйсов, десять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из 13.

За выход в полуфинал российский теннисист сразится с итальянцем Янником Синнером.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

