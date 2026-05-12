Хачанов обыграл Прижмича, выбившего Джоковича в его стартовом матче в Риме

Российский теннисист, 15-я ракетка мира Карен Хачанов впервые с августа 2025-го вышел в четвертьфинал "Мастерса". Последний раз он добирался до этой стадии на харде в Торонто. Тогда он, кстати, дошел до финала. Ждем как минимум повторения этого результата на грунтовых кортах Рима.

В четвертьфинале соперником Хачанова станет 25-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд. А в четвертом круге Карен со счетом 6:1, 7:6 (7:2) обыграл хорвата Дино Прижмича, занимающего в мировом рейтинге 79-е место. Рядовая победа, если бы Прижмич ранее не сотворил сенсацию, выбив серба Новака Джоковича в его стартовом матче в Риме и вообще в нынешнем грунтовом сезоне (2:6, 6:2, 6:4). Причем у Джоковича появилось пару новых антирекордов: он уступил на грунте самому низкорейтинговому игроку с 2018 года и в первый раз потерпел поражение в первой же встрече в Вечном городе.

Перспективы Ноле на приближающемся "Ролан Гаррос" выглядят нерадужно, как и в целом его шансы забрать-таки рекордный 25-й "Большой шлем". Вылет на ранних стадиях 38-летнего Джоковича, еще совсем недавно умевшего выжимать из себя максимум, казалось бы, уже не должен шокировать публику, но по-прежнему вызывает вау-эффект. Новак пытается стоически принять свою "новую реальность", где он не первая ракетка мира здесь и сейчас, а заслуженный ветеран, лучший теннисист всех времен и народов

- Если честно, подготовка к грунтовому сезону была неидеальна. Хотя не припомню, когда в последние пару лет было иначе. Всегда возникают какие-либо проблемы с физическим состоянием или со здоровьем перед турниром. Это своего рода новая реальность, с которой мне приходится иметь дело, - констатировал Джокович на пресс-конференции в Риме. - Да, это расстраивает. В то же время это мое решение - выступать в таком состоянии и в таких условиях. Работаем с тем, что есть. Что касается "Ролан Гаррос", надеюсь, что смогу набрать форму. Но посмотрим, что будет.