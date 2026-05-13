Медведев повторил достижение Джоковича среди действующих теннисистов

Российский теннисист Даниил Медведев стал третьим из действующих теннисистов, кто смог более одного раза дойти до ¼ финала и выше на всех девяти турнирах категории «Мастерс», сообщает Opta Ace.

Во вторник первая ракетка России пробился в четвертьфинал турнира в Риме, переиграв в 4‑м круге аргентинца Тьяго Тиранте со счетом 6:3, 6:2. До этого момента Рим был единственным «Мастерсом», где Медведев лишь один раз за карьеру доходил до ¼ финала.

Двумя другими действующими теннисистами, которым покорилось это достижение, являются экс‑первая ракетка мира Новак Джокович и олимпийский чемпион Токио‑2020 Александр Зверев.

За выход в полуфинал итальянского «Мастерса» Медведев сыграет с испанцем Мартином Ландалусе, который до начала турнира был 94‑й ракеткой мира, но в случае победы над Медведевым дебютирует в топ‑50.