Медведев пробился в полуфинал «Мастерса» в Риме, где сразится с Синнером

Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, Италия.

В матче 1/4 финала Рима Медведев (7) со счётом 1:6, 6:4, 7:5 одержал победу над 20-летним испанцем Мартином Ландалусом (94-я ракетка мира, LL).

Напряжённая встреча теннисистов продлилась 2 часа и 24 минуты.

За выход в финал турнира в Риме Медведев сразится с первой ракеткой мира из Италии Янником Синнером (1).