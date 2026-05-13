Алькарас рассказал о своих желаниях

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что при всей удовлетворённости своей жизнью ему хотелось бы находить больше времени на себя.

«Я знаю, что живу жизнь мечты, той, о которой сам грезил, но иногда мне хотелось бы иметь больше моментов для самого себя и делать вещи, которые бы делал 22-летний парень. Я уверен, что впереди у меня много всего, и стараюсь не думать о том, что осталось 12-15 лет профессиональной карьеры, потому что это на меня давит. Я не хочу называть это головокружением, но в то же время хочу в конце концов не жить монотонной жизнью, превращающей меня в раба тенниса», — цитирует Алькараса Vanity Fair.