Трое российских теннисистов впервые вышли в 1/4 финала одного "Мастерса"

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов впервые вместе вышли в четвертьфинал одного турнира серии "Мастерс" - в Риме.

На турнирах Большого шлема такое дружное успешное выступление уже случалось дважды. Правда, без участия Хачанова. На Australian Open-2021 компанию Медведеву и Рублеву в 1/4 финала составил Аслан Карацев, а на Уимблдоне-2023 - Роман Сафиуллин.

Возвращаясь на грунтовые корты Рима, отметим, что Карен Хачанов сегодня проведет свой четвертьфинал против 25-й ракетки мира норвежца Каспера Рууда. Завтра - очередь Медведева и Рублева. Причем Даниилу с соперником явно повезло больше.

Накануне первая ракетка России и девятая ракетка мира уверенно, со счетом 6:3, 6:2, обыграл аргентинца Тьяго Агустина Тиранте (69-й в рейтинге) и теперь встретится с 94-м номером классификации, 20-летним испанцем Мартином Ландалусом. Он, кстати, во второй раз в сезоне пробился в четвертьфинал турнира ATP-1000. Здесь, в Риме, отбирался через квалификацию и прошел в основную сетку как лаки-лузер. Но надеемся, что удача перейдет на сторону Даниила.

Медведев, к слову, поднялся на третье место среди всех игроков по числу побед в текущем сезоне (23), опередив испанца Карлоса Алькараса, взявшего паузу на восстановление после травмы запястья, и француза Артюра Фиса (22). Впереди немец Александр Зверев и, конечно, итальянец Янник Синнер (33), забравший титулы на пяти "Мастерсах" подряд, в том числе на грунте в Монте-Карло и Мадриде.

Андрею Рублеву в соперники достался итальянец Янник Синнер, взявший уже пять титулов подряд.

Именно этот роботоподобный лидер мужского тенниса и достался в соперники нашему Андрею Рублеву.

В матче четвертого круга 14-я ракетка мира Рублев со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 обыграл грузина Николоза Басилашвили (117-й). Как понятно из счета, матч для эмоционального россиянина выдался нервным. На старте второго сета Андрей даже получил штраф (арбитр на вышке снял с него очко) за нецензурную брань. Но Рублев и похвалу заслужил: смог сохранить концентрацию и перевернуть ход матча.

Настрой на Синнера тоже порадовал. После финала Мадрида многие эксперты говорили, что Саша Зверев уступил Яннику еще до выхода на корт: настолько он не верил в свои шансы и заранее отдавал победу сопернику. За невыразительную игру и поражение со счетом 1:6, 2:6 пришлось просить прощения у зрителей.

Рублев пока высказался о предстоящем противостоянии с юмором.

- Сколько "Мастерсов" подряд Синнер уже выиграл?! Сколько матчей подряд? (31. - Прим. "РГ"). Значит, он приближается к поражению. Чем больше он побеждает, тем ближе он к этому, - смеясь, сказал Рублев в эфире Tennis Channel. - Не могу сказать, что я воодушевлен предстоящим вызовом, но я в порядке. Если вы спросите меня, предпочел бы я сыграть с кем-то другим, то я отвечу утвердительно. Но если спросите, хотел бы я проверить себя в матче против Янника, то мой ответ тоже будет "да".

Между тем в сетке женского "тысячника" в Риме россиянок не осталось. Седьмая ракетка мира Мирра Андреева не смогла пробиться в полуфинал, уступив четвертой ракетке из США Кори Гауфф (6:4, 2:6, 4:6).