Вылет первых ракеток мира из турнира в Риме потряс прессу и фанатов

В рейтинге WTA Арина и Елена пока лучшие, но во время грунтовой части сезона их превосходство над остальными соперницами исчезло.

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина проиграла украинке Элине Свитолиной (6:2, 4:6, 4:6) в четвертьфинале «тысячника» в Риме. Результат встречи стал сенсационным и разочаровывающим для теннисистки из Казахстана. Пожалуй, единственным минимально положительным моментом для Рыбакиной является то, что она всё-таки дошла в Риме дальше первой ракетки мира Арины Соболенко, которая вообще выбыла на стадии третьего раунда.

Елена получила 215 рейтинговых очков, Арина заработала 65 баллов в Италии. Это позволило Рыбакиной немного сократить разрыв с Соболенко в рейтинге WTA и оторваться от конкурентки в чемпионской гонке сезона-2026 (4318 очков против 4080). Шансы Елена в какой-то момент этого года стать первой ракеткой мира вполне реальные, но она в случае завоевания титула в Риме могла отставать от Соболенко всего на 470 очков, а сейчас этот показатель составляет 1255 баллов (8705 против 9960).

Конечно, нужно учесть, что грунт не является любимым покрытием Елены. Полным провалом её выступление в этой части сезона сложно назвать. Она взяла титул на «пятисотнике» в Штутгарте, дошла до четвёртого круга Мадрида и четвертьфинала Рима. В целом на глине набрала больше очков, чем Соболенко к старту турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос». Но всё равно Мадрид и Рим скорее воспринимаются Рыбакиной как упущенная возможность воспользоваться временной слабостью Соболенко и укрепить свои позиции в рейтинге.

В столице Испании Елена уступила Анастасии Потаповой, что можно было списать на усталость после титула в Штутгарте. Рим выглядел отличной возможностью вновь побороться за крупный трофей, однако в четвертьфинале теннисистку из Казахстана остановила Свитолина. Елена уверенно забрала первый сет, но затем начала допускать заметно больше брака. При этом шансов дожать соперницу всё равно хватало. По ходу второго сета показатель реализации брейк-поинтов у Рыбакиной составлял 16 из 18, что очень мало для матчей на таком уровне. Хотя отдать должное сопернице Елены тоже стоит.

Десятая ракетка мира Свитолина – двукратная чемпионка «тысячника» в Риме (2017, 2018). Она впервые с 2018-го вышла в полуфинал этого турнира. В целом Свитолина 15-й раз сыграет в 1/2 финала турнира WTA-1000. Украинка выиграла 24-й матч в Риме за карьеру и сравнялась с Сереной Уильямс по этому показателю. Больше только у Виктории Азаренко (27) и Иги Швёнтек (25), с которой Элина встретится дальше. Также Свитолина одержала пятую победу над теннисисткой топ-10 в сезоне. Теперь её баланс против соперниц такого уровня в сезоне-2026 составляет 5:3.

«Я очень довольна моим сегодняшним выступлением. Елена — великолепная чемпионка. Сегодня мне пришлось показать максимальный уровень игры и психологического настроя. Я рада, что удалось сохранить спокойствие до конца. Условия игры здесь медленные. Это тоже необходимо принимать во внимание. Приходится искать способы и тактические приёмы, чтобы поразить соперницу. Я довольна тем, как мне удалось выступить после того как я проиграла первый сет. Это было непросто, но я использовала свой запасной план, и он сработал. Думаю, мои передвижения по корту сегодня были на хорошем уровне. Я смогла придерживаться плана на игру и качественно выполнить его во втором и третьем сетах», — сказала Свитолина после матча.

Рыбакина и Соболенко в любом случае остаются лучшими теннисистками с начала года. Это отчётливо отражает чемпионская гонка, где занимающая второе место Соболенко солидно опережает третью Джессику Пегулу (4080 очков против 3185). В полуфинал Рима вышли Элина Свитолина, Ига Швёнтек, Кори Гауфф и Сорана Кырстя. Из них только Свитолина в случае завоевания титула может опередить Пегулу, набрав 3460 очков. Отставание от Соболенко всё равно будет приличным.

При этом нужно признать, что во время грунтовой части сезона Соболенко и Рыбакина не являются лучшими. По набранным очкам их заметно превосходят чемпионка Штутгарта и Линца, финалистка Мадрида Мирра Андреева, а также победительница Руана и Мадрида Марта Костюк. Свитолина, Гауфф, Кырстя и Швёнтек в Риме тоже способны солидно упрочить свои позиции, в зависимости от результата в ближайшие дни.

Конечно, к мэйджору «Ролан Гаррос» Рыбакина и Соболенко могут подойти максимально сконцентрированными, снова сметая всех на своём пути. Но это далеко не гарантированный сценарий. Грунтовая часть сезона показала, что Арину и Елену вполне можно обыгрывать. Нельзя исключать, что остальные топ-теннисистки поверят в себя, продолжив данный тренд на траве и харде во второй половине года.

Пока же Рыбакиной нужно приходить в себя после болезненного поражения от Свитолиной в Риме, которое активно обсуждается в теннисном сообществе.

«Чистая радость. Элина Свитолина дала отпор Рыбакиной и обеспечила себе место в полуфинале, одержав победу», — написал официальный аккаунт WTA.

«Невероятные усилия со стороны Свитолиной, чтобы переломить ход встречи. Это её 48-я победа над теннисисткой из топ-10. 27-я победа в 2026 году. Когда Элина вернулась после родов три года назад, были сомнения в том, сможет ли она когда-нибудь снова быть на вершине. Но вот она в топ-10 мирового рейтинга, в топ-5 в гонке за Итоговый, и выглядит более вдохновлённой, чем когда-либо. Невероятная стойкость», — отмечает The Tennis Letter.

«Поражение Елены Рыбакиной в четвертьфинале Рима даст Арине Соболенко немного перевести дух в её стремлении сохранить первое место в мировом рейтинге. Просто передышка, потому что борьба продолжится. К концу этой недели у казахстанской теннисистки будет 8705 очков, а у белорусской — 9960, но Елена потеряет 500 очков за прошлогодний титул в Страсбурге, и приедет на «Ролан Гаррос» с отставанием от Арины в более чем 1700 очков. Соболенко в Париже придётся защищать 1300 очков за финал, а Рыбакиной всего 240. Иными словами, Соболенко начнёт Открытый чемпионат Франции с преимуществом и точно сохранит лидерство в случае повторного выхода в финал. Рыбакиной нужно как минимум выйти в полуфинал, надеясь на ранний вылет белорусской теннисистки, или выйти в финал при условии поражения Арины до четвертьфинала. Ещё один вариант – выиграть титул с поражением Соболенко до полуфинала. Если бы Рыбакина стала чемпионкой в Риме, она бы добрала ещё 785 очков, что значительно улучшило бы её шансы стать первой ракеткой мира по итогам грунтового «Шлема», — проанализировал рейтинговые расклады бразильский сайт Tenis News.

«С момента введения формата «тысячников» в 1990 году это первый случай, когда две теннисистки старше 30 лет – Элина Свитолина и Сорана Кырстя – одержали победы над первой и второй ракетками мира на одном и том же турнире. Вау!» — нашёл интересную деталь аккаунт Opta Ace.

«Говорят, что Рыбакина физически истощена и ей не хватает сил. Трудно судить без мнения самой теннисистки, но, безусловно, стоит отметить количество матчей, сыгранных за последние 12 месяцев. Елена идёт на первом месте с огромным отрывом. Она провела 84 матча, Джессика Пегула — 70, Ига Швёнтек — 66, Арина Соболенко — 63, Линда Носкова – 62», — указывает на возможный фактор усталости Рыбакиной польский теннисный журналист Мацей Лучак.