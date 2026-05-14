Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Риме

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер победили представительницу Казахстана Анну Данилину и американку Эйжу Мухаммад в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Соревнования проходят в Риме.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 11:9 в пользу Андреевой и Шнайдер. В полуфинале россиянки сыграют с представительницей Австралии Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой.

Андреевой 19 лет, Шнайдер 22 года. На Олимпийских играх в Париже они стали серебряными призерами в парном разряде. В одиночном разряде Андреева дошла до четвертьфинала турнира в Риме, где уступила американке Коко Гауфф, Шнайдер не смогла преодолеть барьер третьего раунда, проиграв японке Наоми Осаке.

Соревнование в Риме относится к категории WTA 1 000. В прошлом году победу в парном турнире одержали итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.