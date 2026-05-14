Синнер назвал россиянина опасным соперником

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер назвал очень опасным соперником российского теннисиста Андрея Рублева после матча ¼ финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Синнер обыграл Рублева со счетом 6:2, 6:4. Итальянец выиграл 32 встречи подряд на «Мастерсах» и превзошел достижение серба Новака Джоковича от 2011 года.

— Он (Рублев) очень опасный соперник. Когда он играет на своем максимальном уровне, его очень сложно победить. Мне показалось, что сегодня мы оба не показали свою лучшую игру, но условия здесь очень сложные. Поэтому я постарался как можно лучше приспособиться к ним. Конечно, я очень рад. Для меня это особенный турнир, — цитирует Синнера пресс‑служба ATP.

В полуфинале турнира в Риме Синнер сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 7) — Мартин Ландалусе (Испания).