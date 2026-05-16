Александр Зверев снялся с турнира ATP-500 в Гамбурге

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не примет участие в ближайшем турнире ATP-500 в Гамбурге из-за проблем со спиной. Об этом сообщает у себя на странице в соцсети журналист Михал Самульски.

По данным источника, место Зверева займёт австралиец Алекс де Минор, располагающийся в в мировом рейтинге на восьмом месте.

На минувшем «Мастерсе» в Риме Зверев дошёл до четвёртого круга, где уступил 20-й ракетке мира итальянцу Лучано Дардери (6:1, 6:7 (10:12), 0:6). Двумя неделями ранее он сыграл в финале турнира ATP-1000 в Мадриде, в котором разгромно проиграл Яннику Синнеру (1:6, 1:2).

Турнир в Гамбурге пройдёт с 17 по 23 мая. После него во Франции начнётся «Ролан Гаррос».