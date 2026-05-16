Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал теннисного турнира в Риме

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли американку Джессику Пегулу и представительницу Австралии Сторм Хантер в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу российского дуэта. В финале Андреева и Шнайдер сыграют против испанки Кристины Букши и американки Николь Меликар-Мартинес.

Андреевой 19 лет, Шнайдер 22 года. На Олимпийских играх в Париже они стали серебряными призерами в парном разряде. Россиянки завоевали в паре два титула WTA.

Соревнование в Риме относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Состязание проводится на грунтовом покрытии. В прошлом году победу в парном турнире одержали итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.