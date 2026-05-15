Синнер рассказал об изменениях в своей игре на грунте

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что изменил в своей игре на грунте.

— Не стоит смотреть только на результаты. В прошлом году я тоже хорошо играл на грунте. Это первый год, когда я выиграл что-то крупное на грунте, и я также улучшу свою физическую форму. Если ты улучшаешь свою физическую форму, это очень помогает на грунте.

— Ты начинаешь доминировать и на грунте. Насколько ты себя считаешь улучшившимся?

— В физическом плане ты выкладываешься на полную. Розыгрыши становятся длиннее, а потом у нас совершенно другие турниры. В Монте‑Карло всем труднее, Мадрид — отдельный турнир. Рим — первый настоящий турнир на грунте, с тремя неделями тренировок и матчей. Здесь видно уровень перед «Ролан Гаррос». Я доволен, после этого турнира мне нужен отдых, — приводит слова Синнера Ubitennis.

Напомним, в этом сезоне Синнер выиграл грунтовые «Мастерсы» в Монте-Карло и Мадриде. На соревнованиях в Риме итальянец ы 1/2 финала встретится с россиянином Даниилом Медведевым.