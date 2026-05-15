Матч Медведева и Синнера в 1/2 финала «Мастерса» в Риме прерван из-за дождя

Сегодня, 15 мая, в Риме, Италия, проходят полуфинальные матчи. Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Матч прерван из-за дождя при счёте 2:6, 7:5, 2:4 (А:40). Синнер пожаловался судье, что боится поскользнуться на линиях.

Ранее по ходу третьего сета взял медицинский перерыв. К спортсмену вышел физиотерапевт и размял бедро. Медведев пожаловался арбитру на медицинскую паузу Синнера.

Действующим победителем «Мастерса» в Риме является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, не принимающий участие в турнире из-за обострившейся травмы запястья.