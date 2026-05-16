Матч Медведева и Синнера на «Мастерсе» в Риме перенесён на субботу

Полуфинальный матч девятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева и лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера на «Мастерсе» в Риме (Италия) перенесён на субботу, 16 мая. из-за дождя. Счёт — 2:6, 7:5, 2:4 (А:40).

Также перенесли полуфинальный матч россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на «тысячнике» в парном разряде. Они должны сыграть с австралийско-американским дуэтом Сторм Хентер и Джессики Пегулы. Точное время начала встреч будет известно позднее.

Ранее в финал «Мастерса» в Риме вышел норвежский теннисист Каспер Рууд из (25-й в рейтинге). Он обыграл 20-ю ракетку мира итальянца Лучано Дардери со счётом 6:1, 6:1.