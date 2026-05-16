Синнер обыграл Медведева и вышел в финал на шестом "Мастерсе" подряд

Итальянец Янник Синнер одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:4 в пользу Синнера (1-й номер посева). Медведев был посеян на турнире под 7-м номером. Матч начался 15 мая, но из-за дождя был прерван по ходу третьего сета при счете 4:2 в пользу итальянца. В финале он сыграет против норвежца Каспера Рууда (23).

Для Синнера предстоящий финал станет шестым подряд на "Мастерсах". Он победил на всех турнирах этой категории в 2026 году (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид), а также завоевал титул на заключительном "тысячнике" прошлого сезона (Париж). В последний раз итальянец не смог выиграть встречу на "Мастерсе" во время турнира в Шанхае, когда снялся по ходу игры третьего круга против Таллона Грикспора из Нидерландов из-за судорог. С тех пор Синнер выиграл 33 игры подряд на "тысячниках", установив новый рекорд на соревнованиях данного уровня.

Синнеру 24 года, он является первой ракеткой мира. На его счету 28 титулов ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема - дважды выиграл Australian Open (2024, 2025), по разу - US Open (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.

Медведеву 30 лет, он занимает 9-е место в рейтинге ATP, теннисист выиграл 23 титула на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе сборной России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.

"Мастерс" - третье по значимости соревнование после турниров Большого шлема и Итогового турнира ATP. Состязание в Риме проводится на грунтовом покрытии и завершится 17 мая.

Призовой фонд турнира составляет более €8,2 млн. Его действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, снявшийся с соревнования из-за травмы. Из россиян на нем побеждал только Медведев (2023).