Синнер вторым после Надаля вышел в финал на пяти стартовых "Мастерсах" сезона

Итальянец Янник Синнер повторил достижение испанца Рафаэля Надаля благодаря выходу в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Риме.

Синнер вышел в финал на всех пяти стартовых "Мастерсах" в сезоне благодаря победе над россиянином Даниилом Медведевым. Ранее подобное удавалось только Надалю в 2011 году. Тогда испанец проиграл в четырех из них сербу Новаку Джоковичу, сумев завоевать трофей только в Монте-Карло, переиграв в матче за титул соотечественника Давида Феррера.

На всех "Мастерсах" в 2026 году побеждал только Синнер. Ему удалось завоевать титулы на турнирах в американских Индиан-Уэллсе и Майами, Монте-Карло и Мадриде. Также итальянец победил на последнем "Мастерсе" в прошлом сезоне, который проходил в Париже. Благодаря этому Синнер приблизился к рекорду Джоковича, который добирался до решающей встречи на шести соревнованиях данной категории кряду.

"Мастерсы" - третьи по значимости турниры ATP, они проводятся с 1990 года. Престижнее них только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Соревнование в Риме проводится на грунтовом покрытии и завершится 17 мая. Призовой фонд турнира составляет более €8,2 млн. Его действующим победителем является испанец Карлос Алькарас, снявшийся с соревнования из-за травмы. Из россиян на нем побеждал только Медведев (2023).

Ранее ТАСС сообщал, что Синнер установил рекорд по продолжительности победной серии на "Мастерсах".