«Эта ночь далась нелегко»: Синнер о победе над Медведевым на «Мастерсе»

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер признался, что ему пришлось тяжело из-за переноса части полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Риме, где его соперником был Даниил Медведев.

«Совершенно другой вызов. Честно говоря, трудный вызов. Обычно ночью я не испытываю проблем со сном. Эта ночь далась нелегко. Когда ты в третьем сете, почти все готово, но тебе всё равно придется появиться снова… никогда не знаешь, что происходит. По сути, это новое начало матча. Опять нервы», — заявил Синнер после победы над Медведевым на корте.

Матч начался еще 15 мая, однако был остановлен из-за дождя и перенесен на следующий день. Встреча завершилась в трех сетах с результатом 2:6, 7:5, 4:6. Медведев четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Синнера семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных.

В финале Синнер сразится с Каспером Руудом.